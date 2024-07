Genoa-Inter in Serie A è subito gara dell’ex! Doppio?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024) È in corso in questi minuti la compilazione del calendario dellaA 2024-2025, dove i nerazzurri campioni in carica inizieranno conalla prima giornata.per il portere Josep Martinez. E, forse, anche per un altro. DEBUTTO – Il calendario ha parlato:alla prima diA. Un impegno sicuramente non facilissimo per i campioni d’Italia, che lo scorso anno a Marassi non andarono oltre all’1-1 con reti di Marko Arnautovic da una parte e Radu Dragusin dall’altra. Unadal sapore speciale per la squadra di Simone Inzaghi, vistoil ritorno(ormai quasi ufficiale) Josep Martinez. Sebbene quest’ultimo con ogni probabilità non sarà in campo da titolare, considerato il suo ruolo da secondo di Yann Sommer quantomeno per la prossima stagione.