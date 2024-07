Firmato il decreto Rent Cna Fita Ncc Auto | Siamo preoccupati Rappresenta solo un nuovo carico burocratico

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 4 luglio 2024) ROMA – CnaNccesprime grande preoccupazione per il varo delche istituisce il Registro informatico pubblico nazionale degli operatori taxi e Ncc. Lo si legge in un comunicato. “Si è persa l’occasione – spiega CNANcc– di adoperare la tecnologia per favorire l’attività delle imprese artigiane a utilizzare ilper semplificare gli accessi e i controlli alle Ztl, alle liste bianche, mentre ne è previsto l’usoper l’inserimento dei contratti degli Ncc”. “Per la stessa ragione – prosegue il comunicato – CNANccritiene la nuova proposta disul Foglio di servizio elettronico irricevibile perché continua a determinare uno stravolgimento organizzativo aziendale con un conseguente appesantimento delle prassi amministrative, contabili e gestionali delle imprese artigiane del comparto ponendo il limite dei 20 minuti tra un servizio e l’altro.