Cora contesa dai genitori La speranza di papà Stefano affidata alla diplomazia

(Di giovedì 4 luglio 2024) In visita in Costa Rica Giorgio Silli, sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, ha portato all’attenzione del viceministro degli Esteri Lydia Peralta Cordero e del viceministro dell’Interno Marlen Luna la delicata vicenda della bambina italianaDwyn Zardini, 11 anni, che il padreZardini, operaio di Somma Lombardo, spera di riabbracciare.condivisa anche dagli altri due figli, i fratelli di, che vivono con lui. La vicenda è complessa ed è cominciata nel marzo 2022 quando Annalisa Lucifero, madre died ex moglie di Zardini, è scappata dall’Italia portando con sé la bambina, una fuga improvvisa, lasciando l’abitazione di Olgiate Molgora, nel Lecchese, e facendo perdere le proprie tracce. Una sparizione che aveva suscitatorme e grande preoccupazione in Zardini.