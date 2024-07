Congelare la maternità

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dopo gli Stati Uniti, si afferma anche in Italia il «social freezing», ovvero la crioconservazione degli ovuli da parte di giovani donne. Che poi li useranno in futuro per concepire un figlio. È una pratica diffusa tra le vip (e propagandata), ma che ha tanti lati oscuri. Se da un lato l’Italia è a «natalità sottozero», dall’altro si afferma la moda del social freezing, cioè del congelamento degli ovociti a scopo non sanitario ma «sociale»: si prelevano gli ovuli quando la donna è in età fertile - meglio tra i 20 e i 36 anni - e si sottopongono a vetrificazione (un tipo di congelamento immediato che evita la formazione di cristalli di ghiaccio) in modo da poterli utilizzare in futuro, quando si avrà un lavoro stabile e si sarà pronte per una gravidanza.