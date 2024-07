Calendario Serie A Zauri | Inizio insidioso per Inter e Atalanta Sul Napoli…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 4 luglio 2024) Luciano, ex giocatore die Lazio, in esclusiva ai nostri microfoni sulla prossimaA: “L’è la favorita, ma attenzione alle altre big”. Oggi è nata ufficialmente la nuovaA. Con il sorteggio delha preso forma la prossima stagione del massimo campionato italiano. Prime giornate che si preannunciano moltoessanti con diversi scontri diretti e anche derby (come quello di Milano alla quinta giornata ndr).A – cityrumors.it – foto LapresseNoi abbiamo commentato il sorteggio e ci siamo proiettati sulla prossima stagione con Luciano, ex giocatore tra le altre di Lazio ee attualmente allenatore.: “dell’vivo. Per la Juve partenza soft” Simone Inzaghi – cityrumors.