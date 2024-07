Cabina di regia del Pnrr stop agli insediamenti abusivi in agricoltura | 37 Comuni coinvolti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 4 luglio 2024) Si è svolta nel pomeriggio di oggi ladidel, convocata e presieduta dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il, Raffaele Fitto. Presenti anche i ministri del Lavoro, Elvira Calderone, dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario dell’Interno, Emanuele Prisco, il presidente dell’Anci, Antonio Decaro e il Commissario straordinario in materia di superamento deglie contro lo sfruttamento dei lavoratori in, Maurizio Falco., tavolo sul superamento degliin“All’ordine del giorno della costruttiva riunione – si legge in una nota di Palazzo Chigi – il confronto in merito allo stato di attuazione della misura del piano connessainterventi per il superamento degliin