VI VOGLIAMO BENE! Sinner la spunta su Berrettini dopo 4 set leggendari a Wimbledon

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sono le 22:32 a, le 23:32 in Italia, quando,3 ore e 42 minuti, finisce il derby italiano di secondo turno. Sul Centre Court sono tutti in piedi, perché è vero che c’è un vincitore, Jannik, e uno sconfitto, Matteo. Ma il 7-6(3) 7-6(4) 2-6 7-6(3) con cui il numero 1 del mondo prenota l’appuntamento col serbo Miomir Kecmanovic al terzo turno è di quelli che si fanno ricordare, per la qualità di un confronto che, a ragion veduta, avrebbe meritato almeno il palcoscenico dei quarti di finale.l’ingresso, assieme, dagli spogliatoi difino al Centre Court,, almeno per la prima mezz’ora, di fatto non si danno fastidio al servizio. Ognuno riesce a giocare in modo tale da risolvere spesso entro pochi colpi lo scambio, quando questo parte.