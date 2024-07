Venezia 81 Tim Burton inaugura con Beetlejuice Beetlejuice

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Un fantastico ritorno al cinema quello di Tim, che è pronto a regalare agli spettatori il secondo capitolo di, il cui primo film, uscito 36 anni fa, è diventato un vero e proprio cult. Il regista presenterà in anteprimando la Mostra internazionale del cinema di2024. Tim81 con “” “Sono entusiasta, significa molto per me avere la prima mondiale di questo film alla Mostra di”. Queste le parole di Tim, regista visionario e padre di personaggi diventati iconici come Jack Skeletron ed Edward mani di forbice, che torna al cinema con, secondo capitolo dell’iconica pellicola uscita 36 anni fa. Il film verrà presentato mercoledì 28 agosto 2024 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema: sarà il film di apertura fuori concorso di81.