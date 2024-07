Turchia Demiral mima il gesto dei lupi grigi | la Uefa apre un’inchiesta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Merihè stato l’eroe dellanel match degli ottavi di finale contro l’Austria: l’ex Juventus e Atalanta ha siglato una doppietta decisiva per il passaggio del turno. Il difensore è salito alla ribalta anche per un altro motivo: laha aperto una inchiesta sul saluto fatto dal calciatore. Il turco hato con le mani due: si tratta del tradizionale saluto dei “”, un movimento estremista e nazionalista di destra dellache divenne noto, tra l’altro, per il coinvolgimento nell’attentato a papa Giovanni Paolo II. “In relazione alla partita tra Austria egiocata a Lipsia, è stata avviata un’indagine ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento Disciplinarein relazione al presunto comportamento inappropriato del giocatore”, ha scritto laaggiungendo che “ulteriori informazioni in merito saranno rese disponibili a tempo debito”.