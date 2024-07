Torri del Benaco il norovirus non è più negli acquedotti Verso il via libera all’utilizzo dell’acqua

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024)del, 3 luglio 2024 – Finalmente sollievo per gli abitanti didel: l’emergenza gastroenterite potrebbe essere finito. I risultati delle analisi dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna parlano chiaro: non c’è piùdel piccolo comune. A confermarlo è l’Ulss 9 Scaligera. Presto dovrebbe arrivare il viaal consumocorrente, dopo giorni di divieto del suo utilizzo per scopi potabili e alimentari. Per l’ok è infatti necessario l’esito positivo di un secondo test. Intanto ieri è decaduta la proibizione di nuotare nelle acque del lago di Garda, in quanto gli esami non hanno rilevato la presenza di agenti patogeni nell’acqua lacustre. A tal fine, per tranquillizzare i cittadini Paolo Formaggioni, sindaco di Brenzone, altro comune lacustre, ha bevuto un calice di acqua ‘pescato’ dal Garda.