The man with 1000 kids è tratto da una storia vera?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 3 luglio 2024) The manè la miniserie disponibile su Netflix che in soli tre episodi che racconta, purtroppo, ladi Jonathan Meije, un donatore di sperma seriale che ha truffato diverse coppie nel tentativo disperato di avere un bambino. A raccontare questo caso, prima del cinema, sono stati alcuni tra i maggiori quotidiani internazionali che hanno seguito anche tutta la successiva questione legale. Una delle prime testate ad interessarsi di Meije è stato il The Mirror. Nella sua inchiesta si scopre che l’uomo, di origini olandesi, è stato insegnante di educazione civica, postino e consulente di criptovaluta. Attualmente, però, è diventato una personalità del web grazie al suo canale su YouTube. Nonostante tutto questo, comunque, il suo nome è salito alle cronache soprattutto per la truffa legata alla donazione di sperma.