The Crow | il regista descrive il film come un frammentato film indipendente

(Di mercoledì 3 luglio 2024) The: ililun “” Il primo trailer del reboot de The– Il Corvo della Lionsgate non ha esattamente ispirato fiducia tra i fan dell’amato adattamento degli anni ’90 con protagonista il defunto Brandon Lee, ma ilRupert Sanders è fermamente convinto che il suosia ben lungi dall’essere semplicemente un altro “remake di Hollywood”, nonostante i suoi 50 milioni di dollari di budget e il sostegno di uno studio importante. “Non ha proprio niente a che fare con Hollywood in questo”, dice ila Empire. “È unmolto frammentario.” Sanders ha continuato sottolineando che evitare le solite trappole da blockbuster è il modo in cui sono riusciti a “rimanere vicini al centro, all’oscurità e alla violenza che sono nella graphic novel.