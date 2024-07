Now You See Me 3 confermata la data di uscita del terzo film della saga!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Now You See Me 3 ha finalmente unadi: il 14 novembre 2025, ilcapitoloarriverà al cinema con Lionsgate. La produzione deldiretto da Ruben Fleischer inizierà quest’anno, con le star originali Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco e Morgan Freeman riprenderanno i loro ruoli per l’ultimo Now You See Me. A loro si aggiunge una schiera di nuovi attori, tra cui spicca Rosamund Pike. Completano il cast la star di Barbie e Ahsoka, Arian Greenblatt, Justice Smith di Detective Pikachu e Dominic Sessa, star di The Holdovers. Questo sarà il primo capitoloserie dal 2016, quando Now You See Me 2 ha guadagnato 335 milioni di dollari al botteghino. Il primoserie (qui la nostra recensione), è uscito tre anni prima, nel 2013, e ha guadagnato 351 milioni di dollari.