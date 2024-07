Lorenzo Musetti fissa il suo obiettivo per Wimbledon 2024 e su Sinner-Berrettini…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Non è stato un esordio agevole come si poteva pensare per. La sfida di primo turno contro il francese Constant Lestienne (n.92 del ranking) ha nascosto delle insidie. Non molto ispirato il carrarino e nello stesso tempo il transalpino ha trovato le soluzioni per non dare ritmo al tennista toscano. L’interruzione per pioggia nel secondo set ha dato modo adi riflettere su quanto accaduto, parlandone anche con il coach Simone Tartarini. Vinto con tanta fatica il secondo parziale al tie-break, la partita è stata in discesa come dimostrato dal punteggio di 4-6 7-6 (4) 6-2 6-2. Ne ha parlato a tal proposito in conferenza stampa. “Nel corso delle pause per la pioggia il mio allenatore mi ha detto di concentrarmi sul servizio, che all’inizio non stava funzionando: rimettevo la palla in gioco, ma senza spingerla, e sull’erba non posso assolutamente permettermelo.