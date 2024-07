Io mi affaccio sempre vi abbraccio vi bacio però sto a dormì | la preghiera di Ultimo ai fan siciliani urlanti sotto il suo albergo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sta circolando un video su TikTok risalente a settimana scorsa quandoha tenuto il concerto allo Stadio Franco Scoglio di Messina il 28 giugno. Nella clip si vede il cantautore romano uscire dalla sua stanza d’di Taormina con le mani giunte ad implorare ai fan di fare un po’ di silenzio: “Non posso ragazzi, vi voglio bene. Io mi, vi, visto a”. In queste settimane spesso i fan dilo hanno raggiuntol’hotel, omaggiandolo con cori e richieste di saluti. C’è da dire che effettivamente il cantante non si è mai sottratto alle richieste del suo “popolo degli ultimi”.disponibile per un sorriso, un selfie o un. Sebbene di prassi si evita di dare informazioni su dove un artista alloggi il giorno del concerto sia per salvaguardare la sua privacy che per lasciarlo tranquillo e sereno fino a quando sale sul palco, la forza di un fan non si ferma mai davanti a niente ed è per questo che spesso è stata identificata la struttura doveha alloggiato, durante il suo tour negli stadi.