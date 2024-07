IN – Martinez in arrivo all’Inter in tutti i sensi | volo e ’problema’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024)è pronto al primo appuntamento ufficiale con l’Inter: le visite mediche. Per questo è inper Milano, anche se c’è un piccolo problema. Di seguito le informazioni raccolte dal nostro inviato sul posto a Linate, Onorio Ferraro. IN– La trattativa per portare Josepdal Genoaè ormai conclusa. Il portiere spagnolo si trasferisce a titolo definitivo per tredici milioni di euro più due di bonus, come da accordo raggiunto fra le due squadre in questi giorni. Per lui ora l’ultimo passaggio, quello delle visite mediche, poi la firma sul contratto. Per questo motivo, l’ex RB Lipsia è ina Milano per sottoporsi ai passaggi di rito.in: piccolo “problema” IN RITARDO – Il portiere sarebbe dovuto essere già a Milano, ma ilè in ritardo.