Il documento programmatico del Ppe somiglia a un trappolone per Ursula

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di mercoledì 3 luglio 2024) I popolari chiedono una stretta sull’immigrazione e un ripensamento del Green deal. Inaccettabile per i verdi, ma difficile da digerire pure per i socialisti. All’Europarlamento alla Von der Leyen potrebbero mancare i voti. Autonomia: il ministro Nello Musumeci contro Luca Zaia, che chiedeva l’inizio delle negoziazioni col Veneto. Le Regioni rosse corrono per il referendum abrogativo prima che Stefano Bonaccini decada. Lo speciale contiene due articoli. .