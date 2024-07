I nodi del governo Maternità surrogata la Lega alza il tiro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dalla Camera al Senato, dal ddl sicurezza a quello sulla, passando per i balneari, la strada della maggioranza è costellata di scogli, con diverse mine disseminate sull’iter legislativo. La prima è esplosa a Palazzo Madama, con lache ha forzato la mano con un emendamento sulla gestazione per altri che puntava a un’ulteriore stretta: messo ai voti nonostante il parere contrario dell’esecutivo, è stato bocciato in commissione Giustizia. La seconda è deflagrata a Montecitorio sul ddl sicurezza all’esame delle commissioni Affari costituzionali e giustizia: FI non ha partecipato al voto sugli emendamenti all’articolo del ddl sicurezza riguardante le detenute madri, mettendo agli atti, di fatto, la sua contrarietà nel merito della norma che rende facoltativo il rinvio della pena per le donne con prole fino ad un anno.