Giacomo Bozzoli in fuga in auto con moglie e figlio Giudice firma decreto di latitanza

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 3 luglio 2024) "Dov’è? Non lo so davvero". Sono le parole di Adelio, il padre di, il 39enne condannato all'ergastolo per la morte dello zio Mario e svanito nel nulla dopo la sentenza della Cassazione. Ma con il passare delle ore, emergono nuovi dettagli: alle 5.51 del 23 giugno, infatti, è stato registrato un passaggio della Maserati Levante intestata adal portale di Manerba, in provincia di Brescia, due minuti più tardi da quello di Desenzano e uno successivo alle 6.03. L'uomo si sarebbe dunque allontanato condi 9 anni a bordo della propria vettura. Il suocero, sentito dagli inquirenti, avrebbe riferito che la famiglia sarebbe "in una località imprecisata della Francia". L'uomo risulta essersi connesso su Whatsapp l'ultima volta la notte del 24 giugno scorso, poi più nulla.