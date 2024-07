Francia L’Equipe si chiede dov’è Mbappé | Non sta disputando l’Europeo sperato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “Stato d’animo, forma atletica, questione tattica.realmente Kylianin questo Europeo?” Arselo è, deluso come tanti francesi dal rendimento dell’attaccante a Euro 2024. In generale è tutta lache non sta convincendo, tanto da essere approdata ai quarti grazie a due autogol e un rigore (ma anche una fase difensiva notevole), ma ovviamente le luci dei riflettori sono puntate su. “Kylian non stache senza dubbio immaginava di giocare. Certamente condizionato dalla frattura al naso, Kyliannon guida la squadra come si poteva pensare e che come lui stesso aveva sparato. I problemi di efficacia e dell’attacco sono anche i suoi. L’inizio dell’Euro 2024 di Kylianlascerà pochi ricordi indimenticabili, oltre alla sua maschera che nasconde una parte del suo volto nello stesso modo in cui queste prime partite nascondono una parte del suo gioco” aggiunge il quotidiano.