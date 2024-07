Firenze è tempo di Balagan Café | musica film e incontri nel giardino della Sinagoga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 - Ritorna a, giovedì 4 luglio un nuovo appuntamento, per il dodicesimo anno consecutivo, con il Balagàn. Fino al 5 settembre, ilaccoglierà ogni giovedì la speciale kermesse culturale estiva organizzata dalla Comunità Ebraica die dal Comitato Rete Toscana ebraica in collaborazione con il Museo ebraico die con il sostegnoRegione Toscana. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo di Fondazione CR, nell’ambito del bando artistico e culturale, oltre che inserita nell'Estate Fiorentina del Comune di, e cofinanziata dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane. Il tema scelto per accompagnare il ciclo di- che culminerà con la Giornata EuropeaCultura Ebraica di domenica 15 settembre - è: “Dove comincia la pace”.