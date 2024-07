Dl Carceri Nordio | Intervento vasto e strutturale per umanizzazioni carcerarie

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 luglio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2024 “Il decreto che abbiamo approvato oggi” prevede “unche affronta in modo organico un altro settore del sistema dell'esecuzione penale. Contiene anche delle norme di diritto penale sostanziale nell'ambito anche del processo civile”. Così il ministro della Giustizia, Carlo, in conferenza stampa a palazzo Chigi dopo il Cdm che ha dato il via libera al decreto legge recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del ministero della Giustizia. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.