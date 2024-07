Cortina mistero sulla scomparsa di un turista tedesco | in campo Soccorso alpino e droni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024)d’Ampezzo, 3 luglio 2024 –dietro alladi un73enne ad’Ampezzo, sulle Alpi bellunesi. L’uomo sta alloggiando in un B&B di Follina (Treviso), dove è arrivato qualche settimana fa come tappa di un viaggio più ampio. I suoi oggetti personali sono ancora tutti in camera. Unico assente il cellulare, che però suona libero. Le autorità hanno quindi cercato di tracciare il segnale, che è stato riscontrato prima nella zona di Col Drusciè – dove si sono concentrate le ricerche della scorsa notte – e poi nei pressi di Pocol, suggerendo quindi un ipotetico spostamento. I soccorritori si sono precipitati quindi nel secondo sito, senza però trovare alcuna traccia del 73enne. Le ricerche sono condotte daldie dalla Guardia di finanza.