Wimbledon 2024 | Lorenzo Musetti si riprende da un brutto inizio e batte Constant Lestienne

(Di martedì 2 luglio 2024) 3 ore e 7 minuti di primo turno, ma ben oltre le 5 considerando anche le due pause dovute alla pioggia. Questo è il tempo che serve aper farsi strada verso il secondo turno a, ribaltando unmolto difficile e superando per 4-6 7-6(3) 6-2 6-2 il francese. Ora sarà breve per lui l’attesa di scoprire se sarà derby con Luciano Darderi oppure confronto con la wild card locale Jan Choinski. Non parte bene il primo set per, che pure all’esordio in risposta riesce a dar fastidio a. Il problema del toscano, però, è che finisce completamente dentro un passaggio a vuoto nel terzo gioco e subisce il break a zero, rischiando anche di avere a che fare con un secondo servizio perso sotto 3-1.