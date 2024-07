Wimbledon 2024 Cobolli vola al secondo turno | battuto Hijikata in quattro set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Flaviobatte Rinkynella sfida valida per il primodi: l’azzurro si impone inset con il risultato di 7-5 4-6 6-4 6-4 dopo quasi tre ore di gioco. Vittoria solida per, ottenuta con una prestazione sempre costante e, anzi, in crescendo nella seconda parte di match: ora, alse la vedrà contro il vincente della partita tra Evans e Tabilo. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONEMONTEPREMILA CRONACA – La partita inizia subito con grande equilibrio tra due tennisti capaci di grandi colpi e in forma. La metà dei game del primo set, infatti, si risolvono ai vantaggi, conche fatica nel primoin battuta ma ha anche tra palle break nel terzo game, in cui l’australiano rimonta da 15-40 per tenere il servizio.