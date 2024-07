TS – Camarda e non solo Milan controcorrente | giovani blindati

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 2 luglio 2024) 2024-07-02 15:01:06 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS:O – A giorni dalla cocente eliminazione dell’Italia dagli europei e dai processi sul sistema calcio nostrano, ecco che il calciomercato porta a dover raccontare l’ennesimo esodo di talenti italiani verso squadre estere. Nelle ultime ore, infatti, ci sono stati tre “scippi” dei club tedeschi di altrettanticalciatori nostrani che, nella stagione appena iniziata, giocheranno in Germania. Si tratta di Pià dell’Atalanta, in procinto di firmare con il Borussia Dortmund, di Della Rovere della Cremonese che andrà al Bayern Monaco mentre Natali (già al Barcellona), andrà al Bayer Leverkusen. Il, in questo contesto, è riuscito a camminarerispetto agli altri.