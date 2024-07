Ti presento Pisa per e con i bambini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 - Il nuovo appuntamento della rassegna della editoria indipendentena “Un fiume di libri in piazza Cavallotti”, quest’anno sul tema “Nuovi sguardi su”, avrà luogo venerdì 5 luglio come sempre alle ore 21.15 in piazza Cavallotti di fronte alla Libreria Erasmus, e sarà con Antonia Casini coautrice del libro per“Ti” (ottobre 2023, Pacini editore). L'INCONTRO - All’incontro dialogherà con l’autrice Francesca Petrucci, editor, giornalista e scrittrice e interpreteranno brani del libro gli allievi di “Fare Teatro” - Teatro Verdi di: Madalina Dominte, Mariangela Ritz, Marco Tognetti. Interverrà Francesca Pacini, direttrice editoriale della casa editrice. CASINI - “E’ un momento di ritrovo sano nel cuore di