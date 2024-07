Ladra seriale deve scontare 30 anni ma non va mai in cella sfruttando le sospensive della legge l’incompatibilità con il carcere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 luglio 2024) Trent’di condanne sulle spalle e solo piccoli periodi davvero passati in, tanto brevi quanto circostanziati. È la singolare vicenda di G.d.R., 60, di origini rom, residente a Pescara. Madre di ben dodici figli e nonna, che merita di essere raccontata per la sua complessità e per l’incredibile record che detiene.Leggi anche: Vincenzo Lantieri, l’autopsia sul bambino caduto nel pozzo: “È morto annegato” Nata a Pescara, G.d.R. ha passato gran partesua esistenza a rubare, accumulando una serie infinita di sentenze e condanne. Nonostante ciò, ha trascorso solo pochissimo tempo in. Recentemente, i carabinieristazione di Mosciano Sant’Angelo (Teramo) le hanno notificato l’ennesimo provvedimento ai domiciliari.