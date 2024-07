La candidata Daoudi del Rassemblement National costretta alle dimissioni dopo aver esibito un berretto della Luftwaffe

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 luglio 2024) Elezioni legislative, laa Caen per il, il partito di ultradestraa dimettersi. Ludivinesi ritira dal secondo turnola pubblicazione di una sua foto con un cappellonazista. L’immagine risale a qualche anno fa, ma salta fuori sui socialsua avversaria al ballottaggio Emma Fourreau, del Fronte popolare.Leggi anche: Macron scaricato anche dai suoi. Il “fronte anti Le Pen” rischia il flop Ludivinedel, darà lee si ritirerà dal secondo turno delle elezioni parlamentariche una sua foto con in testa unnazista ha iniziato a circolare sui social. Si eraal secondo turno delle elezioni legislativeottenuto quasi il 20 percento dei voti domenica 30 giugno, nella prima circoscrizione elettorale del Calvados, in Normandia.