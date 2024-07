Il patto con Conte e l’indizio social | Di Lorenzo resta al Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl rapporto tra Giovanni Die ilsembra avviarsi verso una risoluzione positiva, dopo un periodo di tensioni che ha caratterizzato la fine della scorsa stagione. Secondo quanto riportato da Repubblica, il capitano azzurro ha stabilito uncon il nuovo allenatore, Antonio, e sarà presente a Castel di Sangro con la maglia delper il ritiro estivo. Le frizioni tra Die il club partenopeo sembravano aver raggiunto un punto di non ritorno, ma gli ultimi sviluppi indicano un miglioramento della situazione. Diha recentemente salutato il suo ex compagno di squadra, Piotr Zielinski, con un messaggio affettuoso suimedia: “Fenomeno, ci mancherai ti voglio bene”. Questo gesto ha lasciato intendere un possibile riavvicinamento al club, segnalando che le tensioni potrebbero essere in fase di risoluzione.