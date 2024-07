Il dramma del campione di nuoto | Ho 23 anni e tre tumori al cervello Il post che commuove il mondo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 luglio 2024) Ha affidato le sue parole ai social, come succede sempre più spesso, e ha commosso il. E’ una testimonianza piena di umanità e di dignità quella di Archie Goodburn, nuotatore britco capace di sfiorare la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Ma poco tempo dopo avere gareggiato ai massimi livelli, lo sportivo di soli 23ha fatto la terribile scoperta: “Sei settimane fa”, ha scritto in unsu Instagram, “la mia vita è cambiata drasticamente quando mi è stato diagnosticato un triplo tumore al. Nel dicembre 2023 ho iniziato ad avere strani episodi durante gli allenamenti, con perdita di forze e intorpidimento al lato sinistro, oltre a un profondo senso di paura, nausea e intense sensazioni di déja vu che ora so essere convulsioni”.