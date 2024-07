Guerra nel calcio italiano | Malagò e Abodi parlano Gravina e Spalletti tremano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 2 luglio 2024) Ad agitare le acque, già mosse, del mare deldopo la conferenza stampa del duo(che in realtà ha poco chiarito sulle ragioni del fallimento clamoroso della nostra Nazionale agli Europei con una delle peggiori partite della storia della maglia azzurra) oggi ci hanno pensato in due diverse interviste alcuni dei protagonisti principali della scena: Giovannie Andrea. Il ministro dello Sport, non ha usato mezzi termini: «È stata una resa morale. Non c'è stata reazione, non c'è stato il lampo di quelli che si vedono soprattutto nei momenti difficilila cosa che mi ha sorpreso è la ricerca di responsabilità altrui. Penso che di fronte alla sconfitta il primo fattore che deve emergere sia l'autocritica e da qui ripartire.