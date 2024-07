Elly & C contestano il premierato fingendo di ignorare la storia del Paese

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) La ricerca di un sistema per assicurare una maggiore stabilità all'esecutivo, così come nello spirito del disegno di legge costituzionale approvato recentemente al Senato e che prevede all'art.5 l'elezione diretta del presidente del Consiglio, non può essere liquidata come un tentativo di alterare le regole della democrazia liberale. La prima cosa che colpisce nell'osservare l'atteggiamento della sinistra che si oppone alla riforma (con uno strano esercito di costituzionalisti al seguito) è la mancanza assoluta di cultura storica: non si perde occasione per gridare al pericolo fascista, mentre basterebbe consultare un manuale dicontemporanea per apprendere che sono stati proprio i governi deboli ad avere favorito la caduta delle democrazie e il prevalere dei totalitarismi nel Novecento.