Diffidati Austria-Turchia | i calciatori a rischio squalifica per i quarti di finale

(Di martedì 2 luglio 2024) L’ultimo ottavo che manca all’appello per completare il tabellone deididi Euro 2024 è quello tra, in programma martedì 2 luglio alle ore 21.00. La formazione guidata da Rangnick è fin qui la sorpresa dell’Europeo dopo aver vinto il gruppo D mettendosi alle spalle due nazionali blasonate come Francia e Olanda. Il lato di tabellone favorevole permette a Sabitzer e compagni di poter sognare un piazzamento importante, ma già accedere aisarebbe il miglior risultato nella storia della Nazionale. Anche laperò vuole dire la sua, e guidata dal suo grande talento in fase offensiva cerca un posto tra le migliori d’Europa che manca dal 2008, quando Altintop e compagni si spinsero fino in semi. L’dovrà fare a meno delloto Wimmer, mentre le assenze perdellasono più pesanti, con Ayaydin e soprattutto Calhanoglu che non saranno della partita.