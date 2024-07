Ci piacciono i campi lavorati da mani giustamente retribuite L' agriturismo a Milano non è un paradosso È Propaganda Alimentare

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 2 luglio 2024) Cosa succederebbe se ricominciassimo da zero la nostra esperienza con il cibo? Imparare di nuovo a distinguere quello che si può e quello che non si può mangiare, a scegliere i prodotti della terra, a trasformarli e a conservarli, separandoli dai processi industriali della grande distribuzione. La premessa/promessa diè proprio questa: ricreare la relazione fra uomo e cibo in un’ottica di riscoperta, ma in un contesto moderno e cittadino, per di più quello di una metropoli come. L’in città Al motto di "Mangiare bene è un atto politico"si definisce unurbano. Urbano perché si trova in città, più precisamente via Accademia 56, nel quartiere Casoretto. Anche l'arredamento ne evidenzia il lato “urbano”, con un bancone centrale, una lunga tavolata sociale e uno stile quasi brutalista in perfetta linea con il mood della limitrofa Lambrate.