Caos dopo la retrocessione un tifoso aveva un precedente

(Di martedì 2 luglio 2024) Ancora guai per uno dei quattro tifosi dell’Ascoli che verranno processati davanti al tribunale per aver preso parte agli incidenti del 10 maggio scorso al termine di Ascoli-Pisa. Gli imputati sono un 29enne, un 35enne, un 21enne e un 22enne, tutti residenti ad Ascoli. Il processo inizierà il 18 settembre prossimo. Due di loro erano già sottoposti a Daspo per precedenti fatti di violenza avvenuti in occasione di partite di calcio. Uno di questi, un 29enne, è indagato anche dalla Procura di Ferrara per fatti avvenuti il 21 gennaio 2023 in occasione della partita di calcio Spal-Ascoli. In quell’occasione, durante il match, dal settore dei tifosi bianconeri fu lanciato un fumogeno. Le immagini delle telecamere di sicurezza dello stadio Paolo Mazza sono state estrapolate dalla polizia scientifica e comparate con i fotogrammi delle telecamere ai tornelli di ingresso.