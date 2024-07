Audizioni su assistenza caregiver familiare mercoledì 3 luglio

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 2 luglio 2024) ROMA –, alle ore 14.50, la Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell’attività die di cura svolta dal”, svolge le seguenti: rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell’handicap (FISH) (in videoconferenza), della Federazione tra le Associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND) (in videoconfernza), dell’Associazione nazionale di famiglie di persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS) (in videoconferenza) e di “Familiari Comma 255”. L’appuntamento, come informa una nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv.