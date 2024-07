Armati di coltello rapinano un sedicenne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Un 16enne stava girando a piedi per il paese, quando è stato accerchiato da dieci ragazzi poco più grandi che gli hanno puntato un. Così si è ritrovato costretto a consegnare i pochi soldi che aveva in tasca, più o meno trenta euro. Ma la situazione si è presto fatta incandescente, perché sul posto è arrivato il padre del ragazzo per difendere il figlio. E dopo vari insulti fra le parti e l’intervento di alcuni passanti, i malfattori se la sono svignata con la refurtiva in tasca. L’episodio è successo nei giorni scorsi a Porto Recanati, ed è stato segnalato ai carabinieri della locale caserma. Sul tardo pomeriggio il 16enne, che abita in città con la famiglia, si è diretto in piazzetta delle Erbe. Lì è stato circondato da un gruppo di giovani sui 17-18 anni, quasi tutti nordafricani, che gli hanno intimato di consegnare il denaro che aveva con sé.