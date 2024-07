Salernitana nel caos | salta la vendita del club mercato ridimensionato Sottil si dimette dopo dieci giorni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Direè poco. La situazione a Salerno è esplosiva, con un allenatore ufficializzato poco più difa e pronto arsi. La discesa agli inferi dei campani si sta dimostrando ancora più complicata del previsto: la retrocessioneuna stagione complicatissima non è stata ancora digerita, e la programmazione non solo va a rilento, ma addirittura in retromarcia. E ora Iervolino è costretto a rivedere tutto. La situazione, già di per sé precaria, si è incrinata del tutto ieri, quando è fallita in maniera irrimediabile la trattativa tra il presidente dei granata e la Brera Holdings, società con sedi a Milano e Dublino e già proprietaria di diversidi calcio in giro per il mondo (ha pure delle quote Giuseppe Rossi, l’ex attaccante).