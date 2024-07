Rischio attentati contro le basi Usa in Europa innalzato lo stato di allerta

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 1 luglio 2024) Diversemilitari statunitensi in tutta, tra le quali anche quelle italiane, sono state messe in unodielevato durante lo scorso fine settimana, con il livello di protezione portato al secondo livello più alto “Charlie” a fronte di preoccupazioni che un attacco terroristico possa colpire personale o strutture militari statunitensi. Diversemilitari Usa in tuttasono state messe indi“Charlie”, si tratta del secondo livello più alto “Le, tra cui la guarnigione dell’esercito americano a Stoccarda, in Germania, dove ha sede il Comando europeo degli Stati Uniti, hannodomenica il livello dialla condizione di protezione della forza “Charlie””, hanno affermato funzionari dell’amministrazione americana citati dalla Cnn.