Paolini-Sorribes Tormo in tv | data orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

(Di lunedì 1 luglio 2024) Jasmineaffronterà Saraal primo turno di, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Scende in campo la nostra numero 1 e attuale n°7 della classifica WTA dopo la splendida finale al Roland Garros. Jasmine è tornata a giocare la scorsa settimana, conquistando una bella semifinale a Eastbourne su un superficie che in carriera le ha sempre regalato poche soddisfazioni. Proberà a invertire la rotta quest’anno ai Championships, dove può spingersi fino alla seconda settimana. All’esordio è favorita contro unache arriva da ben cinque sconfitte consecutive. I precedenti sono in parità: 1-1, ma entrambi giocati sul rosso. TABELLONE FEMMINILE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI SINGOLAREscenderanno in campo lunedì 1 luglio come quarto match dalle ore 12:00 sul campo numero 4 (al termine di Bergs-Cazaux).