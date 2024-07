Mosche sul cibo come tenerle lontano dalla cucina | 4 rimedi di cui non potrai più farne a meno

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 1 luglio 2024) Lesulsono disgustose e soprattutto anti igieniche, possono rappresentare un vero problema e bisogna allontanarle. Ovviamente quando si parla diè scontato che i repellenti chimici di uso comune non possono essere impiegati, il rischio infatti è quello di spargere il tutto anche sugli alimenti e quindi di contaminarli. L’ideale è sfruttare dei sistemi completamente naturali e privi di rischi.per tenere ledal(notizie.com)Per tenere lontane ledai piatti, soprattutto nel periodo estivo quando sono praticamente ovunque a causa del caldo, ci sono 4infallibili che si pongonoeccellenti per risolvere il problema. In questo modo non solo si tengono lontane ma, al tempo stesso, non vi sono limiti di utilizzo e si possono applicare ovunque gli stessi trucchi.