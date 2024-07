LIVE Sinner-Hanfmann 6-3 6-4 3-6 Wimbledon 2024 in DIRETTA | da tempo il n 1 non giocava così male

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) 20.51nel terzo set ha ottenuto appena 5 punti su 15 con la seconda di servizio. Ha concesso ben 6 palle break, cedendo per due volte la battuta. Non sono buoni segnali per il n.1 del mondo. 20.50 Sta venendo chiuso il tetto, per far sì che il match possa eventualmente continuare anche in caso di interruzione per oscurità. 20.50 Siamo già a 2 ore e 8 minuti di partita. E dire che questo primo turno doveva essere il più semplice di un tabellone durissimo 20.49 Danon. Ora bisogna solo pensare a portare a casa questa partita, è una giornata storta e va superata. 20.47 Viene comunicato ai giocatori che verrà chiuso il tetto. 3-6 Gioco e terzo set: il tedesco si appoggia sulla velocità del colpo dell'azzurro e viene a rete a prendersi il parziale.