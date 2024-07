L’amore assaje una favola nera nel carcere minorile di Nisida | è l’anti Mare fuori

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 1 luglio 2024) “” unaneldiAncora un esordio narrativo assoluto da Napoli quello della giovane scrittrice-giurista Francesca Maria Benvenuto che con il suo “(Mondadori; pagg. 156, Euro 18)” scrive unaambientandola neldied il risultato è un anti “”. Zeno ha quindici anni ed è aperché ha ucciso un non meglio identificato Michele che era un suo concorrente di altro clan nello spaccio di droga ai Quartieri spagnoli. Zena ha una mamma che “fa la puttana” ed un padre in galera a Bergamo: non ha avuto un’infanzia normale ma ha ricevuto dalla madre ‘’, quello corretto che non si vede e che per questo fa più male.porta sempre e solo alla morte? Il romanzo è incentrato sull’io narrante Zeno che si racconta attraverso la scrittura che l’insegnante della scuola interna gli sta spiegando.