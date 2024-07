La grande sfida di Andrea Lanari Stretto di Messina senza le sue braccia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Una nuotata di tre chilometri attraversando lodi, dalla Sicilia alla Calabria. L’avventura di tre fidardensi e un lauretano partirà alle 11 di martedì 2 luglio dal Pilone di, con arrivo stimato fra le 12.30 e le 13, in zona Cannitello, a Reggio Calabria. Martedì,– uno dei tre fidardensi – partirà accompagnato dal figlio Kevin (18 anni), dall’amico Lorenzo Carnevalini (di Loreto) e da Marco Trillini, istruttore specializzato in nuoto per persone con disabilità, nonché responsabile stampa del Centro Papa Giovanni XXIII., testimonial dell’Anmil (Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro), nuoterà insieme ai compagni per tutto il tragitto dopo un grave infortunio che lo ha portato a perdere l’uso delle mani.