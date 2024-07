John Murry | nuovo album per il cantautore americano

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 1 luglio 2024)Miller(in arte semplicemente, nato nel 1979) è un musicista,, compositore e produttore. Viene da Tupelo, Mississippi, e attualmente vive a Drumlish, nella contea di Longford, in Irlanda. «Da quando abbiamo finito di registrare A Short History of Decay nel 2016, ho aspettato chetornasse nel mio studio. Stavo lavorando su alcune idee per la colonna sonora del film diquando finalmente è riapparso. Aveva tre giorni da trascorrere a Toronto, quindi abbiamo deciso di riunirci, sederci e suonare un po’ di musica. Nessun vero piano e nessun vero obiettivo, solo suonare e goderci la reciproca compagnia. Questoè il risultato di quella visita. È una sorta didella colonna sonora del film, contiene alcuni pezzi della colonna sonora, così come alcune delle registrazioni soliste che io eabbiamo fatto quando era qui a Toronto, alcune delle quali sono diventate anche parte della colonna sonora».