Il parco della discordia | Zonari sei in linea con i compari del Pd É uno scippo politico

(Di lunedì 1 luglio 2024) Quella di Annasull’area verde di via Favero è un’operazione "scorretta e inopportuna" perché raccoglie "i frutti del nostro lavoro". Sono le prime parole di un lungo e piuttosto duro intervento del consigliere di maggioranza, Luca Caprini che parla sia da attuale esponentecivica di Alan Fabbri, ma sopratutto come esponente dell’ex gruppo consiliare Ferrara Nostra. La formazione, composta da lui e dall’attuale assessore Francesca Savini, che nella precedente consiliatura si spese in primaper dare voce ai residentizona di via Favero. L’area verde che, proprio su iniziativa di Savini (ex capogruppo di Ferrara Nostra), finì al centrocommissione consiliare di indagine. "Complimenti alla consigliera– dice ironico Caprini – che dopo aver taciuto durante tutta la campagna elettorale sul tema di via Favero, ora cerca di intestarsi una battaglia che era del gruppo consiliare Ferrara Nostra".