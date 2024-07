Ferrari presentata da Elkann il progetto di auto elettrica come sarà

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 1 luglio 2024) Johnha parlato deldi portare laverso l’elettrico: “Diventeràsenza perdere l’anima” In un’epoca in cui la sostenibilità ambientale diventa sempre più una priorità, anche i brand storici dell’mobilismosi trovano a navigare le acque dell’innovazione tecnologica. John, presidente di, in una recente intervista al ‘Corriere della Sera’, ha condiviso visioni e progetti futuri del cavallino rampante, soprattutto riguardo alla transizione verso l’elettrico. Il Presidente Mattarella e John(Foto Ansa) notizie.comLa prospettiva di unanon è vistaun obbligo o un rischio da, piuttosto“un’altra grande opportunità”. L’intento è chiaro: realizzare la migliorepossibile senza affrettare il processo.