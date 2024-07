Euro 2024 e Spalletti piazza e web in tilt | Lucianone diventa Ventura

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 luglio 2024) Una delusione, quella dell'eliminazione daglipei, che non si ferma la triplice fischio della sconfitta con la Svizzera di sabato scorso, ma continua. E non si tratta solamente del 2-0 subito dagli elvetici, ma anche del percorso nel girone con Albania, Spagna e Croazia, che hanno costruito una bassissima considerazione del nuovo gruppo guidato danon in grado di replicare le gesta di quanto fatto nella scorsa edizione del torneo, che aveva visto proprio l'Italia trionfare a Wembley contro l'Inghilterra. Oltre a qualche deluso come Politano, escluso dai convocati e polemico al fischio finale sui social. Partendo dall'Olympiastadion di Berlino, un luogo tanto caro agli Azzurri che porta alla mente ricordi felici di quella nottata del 9 luglio 2006, quando Grosso con il rigore decisivo portò il Belpaese sul tetto del mondo.