Eugenio in Via Di Gioia la canzone a sostegno del rapper iraniano Toomaj

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 1 luglio 2024) Unaper combattere la violenza, il silenzio e l’indifferenza. Nasce così Farò più rumore del ratatata, un singolo scritto dagliin Via Diin collaborazione con Willie Peyote che porta con sé l’impegno di moltissimi collaboratori nel cantare al mondo un tema attuale e importantissimo: la volontà di non rimanere in silenzio davanti all’ingiustizia prendendo una posizione. Un progetto che, grazie anche all’uso dell’intelligenza artificiale, condivide le parole delSalehi. La nascita di “Farò più rumore del ratatata” La musica è una forma di comunicazione fortissima: ha la capacità di farci ridere, ballare, emozionare e, molto spesso, anche riflettere. Parole in rima, aggiustate su una melodia capace di veicolare messaggi più o meno importanti, ma comunque sempre con l’obiettivo di farci provare un’emozione.